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Alman E.ON şirketi, Gazprom'dan gaz alımını durdurdu

Ukrayna saldırısının ardından şirketler Rusya'ya yaptırım açıklamaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın en büyük enerji şirketi E.ON, Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz tedarikini durdurduğunu açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 16:41

Alman E.ON şirketi, Gazprom'dan gaz alımını durdurdu

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Alman enerji şirketi E.ON, 'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu bildirdi.

E.ON Üst Yöneticisi Leonard Birnbaum, düzenlediği basın toplantısında, E.ON'un doğrudan üreticilerle uzun vadeli doğalgaz tedarik sözleşmeleri bulunmadığını belirtti.

Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatının aniden kesilmesinin E.ON'u da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Birnbaum, "Portföyümüzdeki az miktardaki doğalgaz Gazprom'un Avrupa'daki ticaret şirketlerinden satın alındı. Ukrayna'daki olaylar nedeniyle bu şirketlerden yeni doğalgaz alımlara son verdik" ifadelerini kullandı.

E.ON, 2021'de düzeltilmiş olarak faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 1 milyar euro artırarak 7,9 milyar euroya yükseltmişti.

Öte yandan E.ON, Rusya'dan Almanya'ya doğrudan gaz akışı sağlayan Kuzey Akım 1'in yaklaşık yüzde 15 hissesine sahip.

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