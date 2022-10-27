Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: Almanya ekonomisi resesyona girdi

İlişkili Haberler Almanya'da enerji krizi, iş dünyasının ekonomiye güvenini azalttı

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Almanya'ya ilişkin ekim ayı ekonomik barometresini açıkladı.



Buna göre, ekonomik barometre, ekimde 5 puan azalarak 74,3 puana geriledi.



Açıklamada, enerji krizi, yüksek enflasyon oranları ve soğumaya başlayan küresel ekonominin Alman ekonomisi için olumsuzluklara neden olduğu belirtilerek, özellikle sanayi için enerji krizinin ana sorun olmaya devam ettiği ve yüksek üretim maliyetlerine katkıda bulunduğu vurgulandı.



DIW ekonomistlerinden Guido Baldi, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu sözleri kaydetti:

"Alman ekonomisi resesyona girdi. Gaz tedarik sıkıntısı olmadığı sürece ekonominin 2008 finansal krizi sırasında veya Covid-19 pandemisinin ilk yılında olduğundan çok daha az küçülmesi muhtemel. Ancak daha sonraki dönem için riskler önemli olmaya devam ediyor."

Alman hükümeti, 12 Ekim'de, 2022 için daha önce yüzde 2,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini enerji krizi, artan fiyatlar ve arz dar boğazlarının etkilerinden dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,4'e çekerken, gelecek yıl için resesyon öngörüsünde bulunmuştu.

