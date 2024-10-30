Alman ekonomisi resesyondan döndü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisine ilişkin yılın 3. çeyreğini kapsayan öncü büyüme verilerini açıkladı.



Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla hane halkı ve kamu harcamalarındaki artışın etkisiyle yüzde 0,2 arttı.



Böylece ikinci çeyrekteki revize olarak yüzde 0,3 küçülen ekonomi, üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu.



ÖNCÜ VERİLER KÜÇÜLMEYE İŞARET ETTİ



Piyasa beklentisi, ekonominin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.



Öncü verilerle yüzde 0,1 küçülme olarak açıklanan ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verisi de yüzde 0,3 düşüş olarak revize edildi.



Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı hane halkı ve kamu harcamalarının artışından geldi.



Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı da eksi yüzde 0,2 oldu.



ZAYIF DIŞ TİCARET ETKİSİ



Zayıf dış ticaret, Alman ekonomisinin beklenen büyümeyi kaydedememesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.



Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.



Ekonomi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.



BU YIL KÜÇÜLME BEKLENİYOR



Ülke böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.



Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.