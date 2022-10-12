Alman hükümeti büyüme tahminini düşürdü

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin ekonomik büyümeye ilişkin sonbahar dönemi tahminlerini açıkladı.



Buna göre, bu yıl için nisanda Alman hükümetinin yüzde 2,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 1,4'e düşürüldü.



Alman hükümeti, enerji krizinin, artan fiyatların ve arz darboğazlarının etkilerinden dolayı 2023'te ise ekonominin yüzde 0,4 küçülmesini bekliyor. Hükümet, nisanda gelecek yıl ekonominin yüzde 2,5 büyümesini bekliyordu.



Alman hükümeti, ekonominin 2024'te yüzde 2,3 ile büyümeye geri dönmesini öngörüyor.



Ekonomi Bakanlığı, Rusya'dan doğal gaz kesintisi ve bunun sonucunda yüksek enerji fiyatlarını büyüme tahminlerindeki keskin revizeye sebep gösterdi.



Nisan’dan beri Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve ülkenin yıllık enflasyon oranının eylülde yüzde 10'a ulaşmasıyla derinleşmesi dikkati çekti.



Alman hükümeti, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 8, 2023'te yüzde 7 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Nisanda sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 2,8 şeklinde tahmin ediliyor.

"CİDDİ BİR ENERJİ KRİZİ YAŞIYORUZ"

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Habeck, “Şu anda giderek ekonomik ve sosyal bir krize dönüşen ciddi bir enerji krizi yaşıyoruz" dedi.



Alman ekonomisinin genişlemesine dair tahmin rakamlarının “iyi” olmadığını ifade eden Habeck, rakamların çok daha kötü olabileceğini ve Alman hükümetinin ekonomiye ilişkin aldığı önlemlerin etkisini gösterdiğini belirtti.



Habeck, Alman ekonomisindeki gelecek yıl daralmanın ciddi olmasına rağmen, Berlin'in ekonomiyi korumak için aldığı önlemler sayesinde birçok uzmanın beklediğinden daha az olduğunu da söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i enerji kaynaklarını keserek rakiplerini ekonomik olarak istikrarsızlaştırmayı hedeflemekle suçlayan Habeck, Putin'in bunda başarısız olacağına inandığını dile getirdi.



Öte yandan, Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.



Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.



Soğuyan küresel ekonomi, malzeme sıkıntısı ve özellikle enerji krizi şu anda Alman imalat sektörünü en ağır şekilde etkiliyor.



Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül’de kamulaştırmıştı.



Hükümet, 29 Eylül’de tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon açıklamıştı.