Alman otomobil devinin çalışan kadrosunda ayrılık rüzgarları

Lüks otomobil üreticisi BMW , 2027 yılı sonuna kadar 8 bin personeli işten çıkarma hedefiyle Almanya 'daki çalışanlarının neredeyse yarısına gönüllü işten ayrılma teklifinde bulunacak.

Çarşamba günü şirket kaynaklarından AFP'ye gelen bilgiye göre, BMW'nin Almanya'daki yaklaşık 85 bin kadrolu çalışanından yaklaşık 40 bin kişinin Ekim ayından itibaren işten çıkarılma teklifleri alacağı, üretim hattı işçilerinin ise bu işten çıkarmalardan muaf tutulacağı belirtildi.

"İş gücü nihayetinde 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 8 bin kişi azaltılacak," diye belirten şirket kaynağı "Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz." diye ekledi.

Kaynaklara göre, dünya çapında yaklaşık 154 bin kişiyi istihdam eden BMW'nin işten çıkarma teklifleri, Almanya'daki masa başında çalışan personeller için de geçerli olacak.

Planın yönetim kurulu ve BMW işçi konseyi arasında yaklaşık altı hafta süren görüşmeler sonucunda ortaya çıktığı da bildirildi.

ALMANYA'NIN ÇİN PAZARIYLA İMTİHANI

Elektrikli otomobillerdeki azalan kâr marjları, ABD gümrük vergileri ve her şeyden önemlisi Çin pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle zor durumda kalan Alman otomobil üreticileri, genel giderleri azaltmaya çalışıyor.

BMW, müşterileri için benzinli ve dizel seçeneklerini koruma kararını erken bir aşamada alarak, rakiplerine kıyasla fırtınayı daha iyi atlatmış ve maliyetli strateji değişikliklerinden kaçınırken elektrikli araç satışlarında da artış kaydetmişti.

Ancak otomobil üreticisi geçen ay şok edici bir kâr uyarısı yayınlayarak, şiddetli rekabet ve durgun ekonomi nedeniyle Çin'deki işlerin beklenenden bile daha kötü gittiğini belirtti.

BMW'nin Çin'deki araç teslimatları geçen yıl 2017'den bu yana en düşük seviyesindeydi ve Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 30 düştü.

Almanya'daki güçlü IG Metall sendikasının Bavyera şubesinin başkanı ve işçi temsilcilerine yönetim kurulunda yarı yarıya yetki veren Alman sistemine göre BMW'nin denetleme kurulunda yer alan Horst Ott, "BMW şu anda Çin pazarındaki düşüşe karşılık verirken aynı zamanda Almanya'daki tesislerinin rekabet gücünü artırmak için çalışıyor" dedi.

Ancak Ott, toplu iş sözleşmelerindeki hükümlerin müzakere edilemez olduğunu ve şirketin doğal personel değişiminden de yararlandığını belirtti.

Şirket kaynaklarına göre, işten çıkarma programının 2028 yılına kadar BMW'nin maliyetlerini önemli ölçüde azaltması beklenirken işten çıkarmaların büyük bölümü önümüzdeki yıl gerçekleşecek.

BMW, geçen ay otomobil iş kolundaki kâr marjı beklentisini potansiyel olarak yüzde bire kadar düşürerek, yeniden yapılanma önlemlerinin 2026'nın ikinci yarısında şirkete maliyet getireceğini söyledi.

Bu yılki maliyetlerin muhtemelen yüz milyonlarca dolara ulaşacağı, ancak kesin rakamın belirsizliğini koruyup talep oranına bağlı olduğu da kaynaktan gelen bilgiler arasında.

İŞTEN ÇIKARMALAR OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞIYOR

Bu haber, Almanya'nın hayati önem taşıyan otomotiv sektörünün sıkıntılarını gözler önüne seriyor.

EY danışmanlık şirketine göre, Almanya'daki sanayi şirketleri geçen yıl 124 bin kişiyi işten çıkardı. Bu oranın 2024 yılında işten çıkarılan kişi sayısının yaklaşık iki katı olması, işten çıkarmaların otomotiv sektöründe yoğunlaştığının göstergesi.

BMW geçen yıl daha düşük maliyetli Macaristan'da yeni bir fabrika açarken, Mercedes-Benz de bu ayın başlarında aynı ülkedeki Kecskemet fabrikasına yaptığı genişletme çalışmasıyla fabrikanın boyutunu iki katından fazla artırarak Avrupa'daki en büyük fabrikası haline getirdi.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, Salı günü açıklanan şirketin mali sonuçlarıyla ilgili olarak gazetecilere ve yatırımcılara yaptığı açıklamada, uluslararası rekabet göz önüne alındığında, Alman otomobil üretiminin daha az kaynakla daha fazlasını başarması gerektiğini söyledi.

"Verimliliğin artması tüm sektörü olumlu etkileyebilir, bunun başka bir açıklaması yok," diyen Kaellenius baskının çok büyük olduğunu vurguladı.