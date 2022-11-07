Alman sanayiciler, küresel asgari kurumlar vergisinin ertelenmesini istiyor

Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI), yapılan açıklamada, federasyonun Alman endüstrisi, şirketlere mevcut krize hazırlanmak için daha fazla zaman vermek için 2025'e kadar küresel asgari kurumlar vergisinin en az bir yıl ertelenmesi çağrısında bulundu.



Açıklamada, küresel asgari kurumlar vergisinin 2024 gibi erken bir tarihte uygulanmasının gerçekçi olmadığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“BDI, küresel asgari kurumlar vergisinin başlangıcını 2025'e ertelemenin gerekli olduğunu düşünmektedir. Planlanan asgari vergi kuralları oldukça karmaşık. Mevcut krizde ek çaba gerektirecek. Asgari verginin başarılı bir şekilde uygulamaya konması için şirketlerin hazırlık ve uygulama için yeterli zamana ihtiyacı var.”

"ALMAN ŞİRKETLERİN REKABET GÜCÜNE ZARAR VERİR"



Ayrıca Almanya'nın küresel asgari kurumlar vergisini Avrupa Birliği'nde yasalaşmadan uygulayabileceği fikrine de karşı olunduğunun belirtildiği açıklamada, “Küresel asgari vergilendirmede tek başına hareket etmek, Alman şirketlerinin rekabet gücüne zarar verir” değerlendirmesinde bulunuldu.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 8 Ekim 2021’de aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden 140 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı.



Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak.



OECD'nin 2012'de bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesinin, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.



OECD, Temmuz 2022’de küresel asgari kurumlar vergisinde yeni kuralların 2024'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.