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Alman turistlere şampiyona rötarı: “Türkiye’ye gecikmeli gelecekler”

Türkiye bu yıl Almanya’dan rekor düzeyde turist bekliyor. Ancak Alman turistlerin, Türkiye’ye rötarlı gelmesi söz konusu… Sebebi ise 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası. Şampiyona döneminde gelemeyecek Almanların, temmuz ortasından itibaren Antalya’ya akını bekleniyor.

Alman turistlere şampiyona rötarı: “Türkiye’ye gecikmeli gelecekler”

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’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran’da başlayıp 14 Temmuz’a kadar sürecek.

Almanya’da şampiyona nedeniyle şimdiden otellerde doluluk yaşanırken, bu yıl rekor düzeyde turist bekleyen ’da Alman turist girişinde, şampiyona nedeniyle 1 aylık düşüş bekleniyor.

Antalya Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 ülkenin katılımıyla 22 günde 51 maçın oynanacağı şampiyonada özellikle Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt ve Münih şehirlerinin futbolla şenleneceğini söyledi.

Turnuvayı 650 bini yurt dışından olmak üzere 2,7 milyon taraftarın tribünde, 7 milyon kişinin ise şehirlerin birçok alanlarına kurulacak dev ekranlarda izleyeceğini kaydeden Yavuz, UEFA’nın 250 milyar dolarlık katkı öngördüğünü dile getirdi.

Alman turistlere şampiyona rötarı: “Türkiye’ye gecikmeli gelecekler” - 1

TURİST AKININA ŞAMPİYONA RÖTARI

Şampiyonanın bu yıl rekor Alman turist beklenen Türk turizmine etkisini değerlendiren Yavuz, “Ülkemize Alman turist ziyareti, pandemiden sonra artarak ilerliyor. Turizmciler 2024'te buna dair yeni bir rekor bekliyor. Bununla birlikte şampiyona nedeniyle ülkesinde kalıp, tatile çıkmayacak turistlerin hesabı da yapılıyor. Bunun bize yansımasının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Maçlar yüzünden tatilini öteleyenler, turnuva biter bitmez kendilerini denizin sularına bırakacak.” dedi.

Yavuz, ’dan gelen turist sayısının temmuz ayı ortasından itibaren artmaya başlayacağını söyledi.

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