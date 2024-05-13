Alman turistlere şampiyona rötarı: “Türkiye’ye gecikmeli gelecekler”

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran’da başlayıp 14 Temmuz’a kadar sürecek.



Almanya’da şampiyona nedeniyle şimdiden otellerde doluluk yaşanırken, bu yıl rekor düzeyde turist bekleyen Antalya’da Alman turist girişinde, şampiyona nedeniyle 1 aylık düşüş bekleniyor.



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 ülkenin katılımıyla 22 günde 51 maçın oynanacağı şampiyonada özellikle Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt ve Münih şehirlerinin futbolla şenleneceğini söyledi.



Turnuvayı 650 bini yurt dışından olmak üzere 2,7 milyon taraftarın tribünde, 7 milyon kişinin ise şehirlerin birçok alanlarına kurulacak dev ekranlarda izleyeceğini kaydeden Yavuz, UEFA’nın 250 milyar dolarlık katkı öngördüğünü dile getirdi.