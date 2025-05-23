Almanlar zirvede, İngilizler yükselişte: Türkiye'ye ilk çeyrekte 12 milyon ziyaretçi geldi

Türkiye, 2025 yılının ilk dört ayında turizmde güçlü bir performans sergileyerek toplamda 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre bu ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9’u yabancı turist, 2 milyon 154 bin 75’i ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oldu.

ALMANYA NİSAN AYINDA ZİRVEDE

Ocak–Nisan döneminde Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 1 milyon 143 bin 107 kişiyle Almanya oldu. Almanya’yı 977 bin 152 kişiyle Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Sıralamada Bulgaristan ve İngiltere de üst sıralarda yer aldı.

Nisan ayı özelinde de Almanya zirvede



2025 Nisan ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,01 artarak 3 milyon 900 bin 546’ya yükseldi. Nisan ayında da Almanya liderliğini sürdürdü. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,32 artışla 571 bin 42’ye ulaştı.



İNGİLTERE'DE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ



Nisan ayı verilerine göre İngiltere, 373 bin 922 ziyaretçiyle üçüncü sırayı aldı ve geçen yıla göre yüzde 13,27’lik bir artış yakaladı. İngiltere’yi 375 bin 820 kişiyle Rusya Federasyonu, ardından da Bulgaristan ve İran takip etti.

