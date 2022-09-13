Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomi yılın ikinci yarısında küçülebilir

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.



Raporda, Alman ekonomisi yılın ilk yarısında “dirençli” olduğunu kanıtladığını vurgulanarak, “Ukrayna'daki savaşa ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji fiyatlarındaki keskin artışa rağmen, ekonomi ikinci çeyrekte yeniden hafifçe büyüdü” ifadesine yer verildi.



Almanya'da ekonomik havanın önemli ölçüde bozulduğuna işaret edilen raporda, temmuzda neredeyse tüm ekonomik göstergelerin olumsuz geliştiği aktarıldı.



Raporda, “Özellikle enerji yoğun alanlarda sanayi üretimi düştü. Yeni siparişler art arda altı ay düştü. İhracatın ithalattan biraz daha fazla düşmesiyle dış ticaret de zayıf bir şekilde gelişti” denildi.



Haziran-ağustos döneminde uygulanan 9 avroluk toplu taşıma bileti ve akaryakıt indirim genel enflasyonu oranının da azaltıcı etkisi olduğuna yer verilen raporda, enflasyonun gelecek aylarda daha yüksek oranlara ulaşacağına işaret edildi.



Bakanlığın raporunda, “Sonuç olarak, Rus doğalgaz arzındaki azalmadan kaynaklanan enerji fiyatlarındaki şok, Alman ekonomisini giderek daha fazla etkiliyor” ifadesine yer verilerek, enerji krizi nedeniyle ülkede GSYH'nin yılın ikinci yarısında sabit kalması veya düşmesinin beklendiği bildirildi.

ENERJİ KRİZİ ETKİSİ



Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.



Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.



Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.



Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı.



Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü.

