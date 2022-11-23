 Almanya Merkez Bankası'ndan çift haneli enflasyon uyarısı - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
ntv.com.tr

Almanya Merkez Bankası'ndan çift haneli enflasyon uyarısı

Bundesbank, Alman hükümetinin enflasyonu tetikleyen yüksek enerji fiyatlarını düşürme çabalarına rağmen enflasyonun gelecek yıl çift hanelerde kalabileceğini duyurdu.

Almanya Merkez Bankası'ndan çift haneli enflasyon uyarısı

İlişkili Haberler

Almanya'da toptan eşya fiyatları ekimde geriledi

'da toptan eşya fiyatları ekimde geriledi

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik kasım ayı raporu yayımlandı.

Raporda, üçüncü çeyrekte Alman ekonomisinin büyüdüğü belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi.

Alman hükümeti Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen doğalgaz fiyatlarını “frenlemek” için çabalarken, raporda bunun gaz fiyatları üzerindeki etkisinin hemen görünmeyebileceğini ve geçici olacağı belirtildi.

Raporda, enflasyon oranının 2023'ün başlarında çok yüksek kalmasının muhtemel olduğuna yer verilerek " oranı yıl başından sonra da çift hanelerde kalabilir” denildi.

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİ İÇİN RESESYON UYARISI

Almanya'da aralık ayı doğalgaz faturalarının devlet tarafından ödenmesinin tüketicileri rahatlatacağına yer verilen raporda, bunun enflasyon oranı üzerindeki etkilerini değerlendirmenin zor olduğu belirtildi.

Bundesbank raporunda, devletin, hanelerin ve küçük şirketlerin gaz tüketiminin yüzde 80’ini sübvanse ettiği bir planda ise enflasyon oranının yüzde 1 gerileyeceğine işaret edilerek, gaz ve elektrik fiyat frenleri sona erdiği zaman enflasyon oranı üzerindeki etkinin tersine döneceği kaydedildi.

Almanya'daki ekonomik gelişme, küresel ekonomideki zayıflamanın ihracata yansıması, yüksek enflasyonun özel tüketimi azaltması, enerji arzındaki belirsizlik ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yavaşlarken, Bundesbank uzmanları raporda Alman ekonomisi için bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreği için resesyona işaret etti.

Ülkede eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...