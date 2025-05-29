Almanya, Türkiye'ye özendi:  Çocuklara emeklilik fonu geliyor!

Almanya'da koalisyon hükümeti, 6 ila 18 yaş arasındaki çocuklar için yeni bir emeklilik planı üzerinde çalışıyor.

“Erken başlangıç emekliliği” adı verilen sistemde, öğrencilere her ay 10 euro devlet katkısı yapılması öngörülüyor. Bu da çocuk başına 12 yılda 1 bin 440 euroya denk geliyor.

Yeni sistemle birlikte 18 yaşından sonra bireyler sisteme kendi katkılarını ekleyebilecek ve fon getirileri vergiden muaf tutulacak.



Hedefin yalnızca tasarruf olmadığını belirten yetkililer, gençlere erken yaşta yatırım ve finansal okuryazarlık kazandırmayı da amaçlıyor. Ancak sistemin detayları hala belirsiz; tasarrufların nasıl ve kim tarafından yönetileceği netleşmiş değil.



TÜRKİYE'DE YÜZDE 30 DEVLET KATKISIYLA BİRİKİM İMKANI

Türkiye’de ise çocuklara yönelik bireysel emeklilik sistemi (BES) uzun süredir uygulanıyor. 0 yaşından itibaren çocuklar adına BES hesabı açılabiliyor ve devlet, ödenen katkı paylarının yüzde 30’u kadar ilave destek sunuyor.

Sisteme yapılan katkılar ve elde edilen getiriler çocuğun 18 yaşına kadar veli kontrolünde birikirken, sonrasında sözleşme çocuğa devredilebiliyor.

