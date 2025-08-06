Almanya'da beklenmedik gelişme... Düşüş yaşandı

Almanya'daki fabrika siparişleri Haziran 2025'te aylık bazda yüzde 1 düştü. Bu düşüş, yüzde 1'lik piyasa beklentisinin altında kaldı ve Mayıs ayındaki yüzde 0,8'lik aşağı yönlü revize düşüşün ardından gerçekleşti.



Bu, büyük ölçüde uçak, gemi, tren ve askeri araçlar için siparişlerdeki yüzde 23,1'lik keskin düşüşün etkisiyle üst üste ikinci aylık düşüşü işaret etti. Talep ayrıca otomotiv sektöründe (yüzde -7,6) ve işlenmiş metal ürünlerde (yüzde -12,9) de zayıfladı. Buna karşılık, elektrikli ekipman siparişleri arttı (yüzde 23,5). Sermaye malı siparişleri yüzde 5,3 düşerken, ara mallar (yüzde 6,1) ve tüketim malları (yüzde 0,5) siparişleri arttı. Dış talep yüzde 3 daraldı. Euro bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 7,8 düştü ve blok içinden gelen siparişlerdeki yüzde 5,2'lik artış bunu hafifçe telafi etti.



Bu arada, yurt içi siparişler yüzde 2,2 arttı. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, genel talep yüzde 0,5 arttı. Daha az oynak üç aylık ortalamada, fabrika siparişleri, beklenen küresel tarife artışları öncesinde ön yüklemeli talep ve Euro bölgesi ticaret faaliyetlerindeki toparlanmanın desteğiyle 2025'in 2. çeyreğinde yüzde 3,1 arttı.