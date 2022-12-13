Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 10'a geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede bu yılın ekim ayında yüzde 10,4 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 10’a geriledi.



Ekim ayında yüzde 0,9 düzeyinde olan aylık enflasyon ise kasımda yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleşti.



Ülkede enerji ürünleri kasımda yüzde 38,7 artış gösterdi.



Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Federal İstatistik Ofisi Başkanı Georg Thiel açıklanan enflasyon verisi ile ilgili olarak şunları paylaştı:

"Enerjinin yanı sıra diğer birçok malın fiyat artışlarını giderek daha fazla gözlemliyoruz. Gıda fiyatlarında devam eden artış, özellikle hane halkları için belirgin."

