Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.



Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 1,9 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.



Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,2 ve yıllık bazda yüzde 10,9 yükseldi.



Destatis açıklamasında, yüksek enflasyonun ana nedeninin enerji ürünlerindeki keskin fiyat artışları olduğu vurgulanarak, “Rusya-Ukrayna savaşı sonucu tüm enerji ürünleri fiyatlarındaki artışın yanı sıra, tedarik darboğazları ve sektörlerde önemli fiyat artışları enflasyon oranını etkilemektedir. Sonuç olarak, başta birçok gıda olmak üzere diğer mal ve hizmetler de daha pahalı hale geldi” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, toplu taşımada aylık 9 euroluk bilet ve yakıtta vergi indirimi uygulamasının ağustosta sona ermesinin de enflasyonun artmasında etkili olduğu kaydedildi.

ALMANYA'DA ENERJİ VE GIDA FİYATLARI GÖZE ÇARPIYOR



Almanya’da enerji ve gıdanın aylardır en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekiyor.



Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 18,7 ile ortalamanın çok üzerinde kayıtlara geçti. Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre doğalgaz fiyatları yüzde 95,1, akaryakıt fiyatları yüzde 30,5, elektrik fiyatları yüzde 21 arttı.



Yemeklik katı ve sıvı yağlarda yıllık artış yüzde 49 olurken, et ve et ürünleri yüzde 19,5, süt ürünleri ve yumurta yüzde 29,1 ve ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 18,5 artış görüldü.



Enerji fiyatları hariç, Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 6 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON TÜKETİCİLERİ ZORLUYOR, EKONOMİYİ YAVAŞLATIYOR



Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana enflasyon oranı yüzde 10 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” ifadesini kullandı.



Son dönemde özellikle gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü beslemesi dikkati çekiyor.



Ukrayna-Rusya savaşı ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları, enerji, ham madde ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor ve bu da şirketleri ve tüketicileri zorlarken ekonomiyi yavaşlatıyor.



Ayrıca Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.



Ülkede enerjiyi yoğun şekilde kullanan şirketler, üretimlerini şubat ayından bu yana yüzde 7 azalttı.



Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) 1100 şirketle yaptığı ankete göre, ülkede şirketlerin yüzde 52'si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.



Alman hükümeti, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 8, 2023'te yüzde 7 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.