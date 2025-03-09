Almanya'da geciken trenlerin maliyeti 197 milyon euro

Almanya'da ulaşımda yaşanan sorunlar maddi kayıplara neden oluyor.



Alman basınında yer alan haberlere göre, 2024 yılında sefer iptalleri ve gecikmeler nedeniyle 6,9 milyon yolcu Alman Demiryolları Deutsche Bahn'a (DB) tazminat talebinde bulundu.



DB, 2024 yılındaki sefer iptalleri ve tren gecikmeleri nedeniyle de toplamda 196 milyon 800 bin euro gecikme iadesi yaptı.



Bu miktar kurumun bugüne kadar ödediği tazminatların en yükseği olarak kayıtları geçti.



Alman Demiryollarındaki tren seferlerindeki iptal ve gecikmelerin en önemli nedeni demiryolu ağının bakımsız olması olarak gösterildi.



DB yetkililerine göre 2024'teki iptal ve gecikmelerin yüzde 80'i bakımsız ve aşırı yüklü altyapıdan kaynaklandı.



Almanya'da uzun mesafe trenlerinde 60 dakikadan fazla gecikme olursa bilet ücretinin yüzde 25'i, 120 dakikadan fazla gecikme durumunda ise ücretin yüzde 50'si geri ödeniyor.



Verilere göre, her 3 hızlı trenden biri varış noktasına geç kalıyor.