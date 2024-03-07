Almanya'da grev dalgası ulaşımı felç edecek

Almanya'da makinistler, havalimanı güvenlik personeli ve Lufthansa yer hizmetleri çalışanları bugün greve gidiyorlar. Bu grevler Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'daki milyonlarca yolcunun seyahatlerini etkileyecek.



Almanya'da yüksek enflasyon ve personel sıkıntıları nedeniyle demir yolu, hava yolu ve toplu taşıma gibi ulaşım sektörünün belirli alanlarındaki ücret görüşmeleri olumsuz etkilendi.



Lufthansa yer hizmetleri personeli ve makinistler daha önce de greve gitmişlerdi.



Almanya'da makinistlerin grevi bugün TSİ 04.00 itibarıyla başlarken, bu grevin 35 saat sürmesi planlanıyor.



Almanya'da Tren Makinistleri Sendikası GDL, tam ücret karşılığında çalışma saatlerinin azaltılması için çabalarken, demir yolu şirketi Deutsche Bahn sendikayı uzlaşmayı reddetmekle suçladı.



Almanya havalimanlarındaki güvenlik personelinin grevi nedeniyle en çok uçuşun yapıldığı Frankfurt ve Hamburg havalimanı çıkışlı uçuşlar iptal edildi. Havalimanlarındaki grevden 250 binden fazla kişinin etkileneceği öngörülüyor.



Verdi sendikası Lufthansa'nın yer personelinin bugün ve yarın greve gideceğini açıkladı.

