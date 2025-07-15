Almanya'da güven arttı

Almanya için ZEW Ekonomik Güven Göstergesi, Haziran ayındaki 47,5'ten ve 50,3'lük beklentilerin üzerine çıkarak, Temmuz 2025'te üçüncü ay artarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 52,7'ye ulaştı.



Küresel ticaret anlaşmazlıklarıyla ilgili devam eden belirsizliğe rağmen, uzmanların neredeyse üçte ikisi Alman ekonomisinde bir iyileşme bekliyor. ABD-AB tarife anlaşmazlığının hızlı bir şekilde çözülmesi ve Alman hükümetinin planladığı acil yatırım programından gelebilecek potansiyel ekonomik teşvikler, ekonomiye hakim görünüyor.



Bu artan iyimserlik, özellikle makine mühendisliği ve metal üretimi, ardından da elektrik mühendisliği sektöründeki keskin artış beklentilerine yansıyor," diye yorumladı ZEW Başkanı Prof. Achim Wambach. Bu arada, ZEW'nin mevcut koşulları, Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan -59,5'e ve bir önceki ayın -72'sine kıyasla iyileşti.