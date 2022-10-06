Almanya'da hane ve küçük işletmelerin gaz tüketimi yüzde 10 arttı

Almanya Enerji Piyasası Düzenleyici Kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA) hanelerin ve küçük şirketlerin yılın ilk 39 haftasında kullandığı doğalgaz miktarını açıkladı.

Rapora göre, hanelerin ve küçük şirketlerin yıllık doğalgaz tüketiminde yılın 39'uncu haftasında, son dört yıldaki aynı dönemin ortalamasıyla kıyaslandığında yüzde 10'nun üstünde bir artış gerçekleştiğini bildirdi.



Bundesnetzagentur’dan yapılan açıklamada, hanelerin ve küçük şirketlerin gaz tüketiminin bu yılın 39'uncu haftasında 618 gigavattsaate (GWh) ulaştığı ve bunun 2018-2021 yıllarının aynı dönemindeki ortalama tüketim seviyesine kıyasla yüzde 10'luk bir artış olduğu belirtildi.



Bu rakamın haneler ve küçük şirketler için 2018-2021 yılları arasında 39'uncu haftada 564 GWh olduğunu belirtildi.



Açıklamada, büyük şirketlerin geçen hafta az da olsa gaz kullanımında tasarruf yaptıkları ifade edilirken, büyük sanayi şirketlerinin aynı dönemde 1370 GWh gaz tükettiği ve son dört yıldaki ortalamanın ise 1402 GWh olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.



SANAYİ ŞİRKETLERİ GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 60

Haneler ve küçük şirketler gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluştururken, büyük sanayi şirketleri ise ülkenin gaz tüketiminin yüzde 60'ını gerçekleştiriyor.



Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller geçen hafta gaz tüketiminin çok fazla arttığını belirterek, Alman haneleri, ticaret ve sanayi sektörlerinde gaz kullanımında en az yüzde 20 tasarruf sağlanamazsa ülkenin bu kış bir gaz kriziyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.



Müller "Gaz tüketimimizi önemli ölçüde azaltmazsak durum çok ciddi hale gelebilir” diye konuşmuştu.



ALMAN HÜKÜMETİ ENERJİ KRİZİYLE MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYOR



Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova’nın Kuzey Akım 1 doğagaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.



Avrupa genelinde Rusya’ya gazda en fazla bağımlılığı bulunan Almanya'da hükümet, kıtayı saran "gaz krizine" karşı 3 aşamalı Gaz Acil Durum Planı'nın 2'nci aşaması olan "uyarı" seviyesini 23 Haziran’da etkinleştirmişti.



Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere üç seviyeden oluşuyor ve aşamalara göre piyasada alınacak tedbirleri içeriyor.



Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesi etkinleştirilirken, bir sonraki seviyenin etkinleştirilmesi halinde doğalgaz dağıtımında devlet kontrolü öngörülüyor.

