Almanya'da iş dünyasının güveni kasımda yükseldi

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Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.



Buna göre, ekimde revize olarak 84,5 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,3 puana yükselerek, artışını art arda ikinci aya taşıdı. Piyasa beklentisi ise endeksin 85 puana çıkması yönündeydi.



Endeksteki yükselişin, Almanya'daki doğalgaz depolarının tam dolu olduğu yönündeki açıklamanın bu kış arz sıkıntısı korkusunu azaltmasının ardından gelmesi dikkati çekti.



Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 75,9'dan 80 puana yükselirken, Mevcut Durum Endeksi ise 94,2'den 93,1 puana geriledi.

"ALMAN EKONOMİSİNDE DAHA AZ ŞİDDETLİ OLABİLİR"



Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde duyarlılığın iyileştiğini belirterek, "Şirketlerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri biraz daha az olumlu olsa da gelecek aylara ilişkin karamsarlık keskin bir şekilde azaldı. Alman ekonomisinde resesyon, birçok kişinin beklediğinden daha az şiddetli olabilir” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Almanya'daki ekonomik gelişme, küresel ekonomideki zayıflamanın ihracata yansıması, yüksek enflasyonun özel tüketimi azaltması, enerji arzındaki belirsizlik ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yavaşlarken, 23 Kasım’da yayınlanan Bundesbank raporunda, Alman ekonomisine ilişkin bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreği için resesyona işaret edildi.



Bu arada, Alman hükümeti, GSYH’nin bu yıl yüzde 1,4 genişlemesini, gelecek yıl yüzde 0,4 küçülmesini bekliyor.



Ülkede eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

