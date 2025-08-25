Almanya'da iş güveni endeksi yükseldi

Almanya için Ifo İş İklimi göstergesi, Temmuz ayındaki 88,6'dan Ağustos ayında 89'a yükseldi. Bu, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviye ve 88,6'lık tahminlerin üzerinde. Şirketlerin önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri iyileşirken (9,6'ya karşı 90,7), firmaların mevcut durumlarına ilişkin değerlendirmeleri biraz kötüleşti (86,4'e karşı 86,5). Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Alman ekonomisinin toparlanması zayıf kalmaya devam ediyor" dedi.