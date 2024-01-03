Almanya'da işsiz sayısı aralıkta arttı

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ayı verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2023'te kasım ayına kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti Aralık 2023'te 20 bin artması yönündeydi.



Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da geçen yılın aralık ayında yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a yükseldi.



Geçen yıl şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 68 bin azalarak 713 bin oldu.



Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2023'ün Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan beri işsizliğin en düşük olduğu yıllar arasında yer aldığını belirterek "2023 yılına baktığımızda, zayıf ekonominin iş gücü piyasasına zarar vermediğini görebiliyoruz. İş gücü piyasası, yüklerin ve belirsizliklerin boyutu açısından hala iyi durumda." ifadesini kullandı.

