Almanya'da istihdam eylülde 32 yılın zirvesine çıktı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, eylülde ülkede istihdam, ağustosa göre 247 bin arttı.



Ülkede toplam istihdam eylülde 46 milyon kişiye yükselirken, böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu. Ayrıca yeni zirve, Kasım 2022'de görülen rekor istihdam oranını yüzde 0,3 aştı.



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hesaplama yöntemine göre, Eylül 2022'de yüzde 2,9 olan ülkedeki işsizlik, bu yılın aynı döneminde yüzde 3'e yükseldi. İşsiz sayısı Eylül 2022'ye kıyasla 48 bin kişi (yüzde 3,7) artarak 1,34 milyona ulaştı.

