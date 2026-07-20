Almanya'da ortalama fiyatlar yükselirken elektrikli otomobil fiyatları düştü

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) ve Fraunhofer ISI araştırma kuruluşlarından elde edilen verilere göre, Almanya 'da 2020 ile 2025 yılları arasında bataryalı elektrikli araç (BEV) modelleri daha uygun fiyatlı hale geldi.

Ancak aynı dönemde ortalama elektrikli araç fiyatı yükselirken, model çeşitliliğinin daha büyük ve daha pahalı araçlara doğru kaydığı görülüyor.

Benzer özelliklere sahip tamamen elektrikli araç (BEV) modellerinin fiyatları enflasyona göre ayarlandığında yaklaşık yüzde 18 düştü, içten yanmalı motorlu araç (ICEV) modellerinin fiyatları ise yaklaşık yüzde 2 arttı.

Elektrikli araçların (BEV) ortalama nominal fiyatı yüzde 42 artarak yaklaşık 53.000 Euro'ya yükselirken, içten yanmalı motorlu araçlarda (ICEV) bu artış yüzde 15 oldu.

Mevcut bataryalı elektrikli model sayısı dört kattan fazla artarak 159'a çıkarken, içten yanmalı motorlu seçeneklerin sayısı 194'e düştü.

Enflasyona göre düzeltilmiş küresel pil fiyatları yüzde 35-37 oranında düştü, ancak bu durum araç fiyatlarını sınırlı bir şekilde etkiledi.

Ortalama elektrikli menzilin yaklaşık üçte bir oranında artması, tasarrufların araç iyileştirmelerine yatırıldığını gösteriyor.