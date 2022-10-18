ntv.com.tr

Almanya'da pilotlar 3 günlük greve gitti: Eurowings uçuşları iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki Eurowings pilotlarının, dün gece yarısından itibaren başlattığı ve üç gün sürmesi planlanan grev nedeniyle ülkenin büyük havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

Almanya'da pilotlar 3 günlük greve gitti: Eurowings uçuşları iptal etti

İlişkili Haberler

Fransa'da akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı

Fransa'da akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı

Apple çalışanları ücret müzakeresi için greve gidiyor

Apple çalışanları ücret müzakeresi için greve gidiyor

'da Eurowings pilotları 3 günlük iş bırakma eylemine başladı. Grev nedeniyle, Düsseldorf Havalimanı'nda, dün planlanan 160 uçuştan 84'ünün, Köln/Bonn Havalimanından ise 63 uçuştan 35'inin iptal edildiği belirtildi.

Stuttgart, Münih ve Hamburg havalimanlarında da uçuş iptalleri yaşanırken, Eurowings bileti olan birçok yolcunun biletlerini değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Almanya'da pilotlar 3 günlük greve gitti: Eurowings uçuşları iptal etti - 1 Eurowings, sadece Almanya'da 100'den fazla uçuşunu iptal etti.

GREV YARIN GECE YARISINA KADAR DEVAM EDECEK

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, bu grev sonucunda çalışanlar için daha iyi koşullar elde etmek istiyor. Eurowings yönetimi, yılda 10 ek tatil günü teklif ederken sendika bunun en az 14 gün olması talebinde bulunuyor.

Eurowings yönetimi yayımladığı açık mektupta, pazartesi günü çift haneli milyon avroya mal olan grevin mali sonuçları hakkında uyarıda bulunarak, grevin devam etmesi halinde sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.

Dün başlayan pilotların iş bırakma eyleminin, 19 Ekim saat 23.59’a kadar devam etmesi bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...