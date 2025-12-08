Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve imalat sektörünün üretimindeki yükselişin etkisiyle ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,8 yükseldi. Böylece, ülkedeki sanayi üretimi, ekimde mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Sanayi üretimi, Ekim 2024’e göre de yüzde 0,8 arttı. Yüzde 1,3 artış olarak açıklanan eylül ayı verisi, yüzde 1,2 artış olarak revize edildi. Piyasalar, sanayi üretiminin ekimde aylık yüzde 0,4 artmasını bekliyordu.

Veriler, ülkede ekimde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 1,5 arttığını ortaya koydu.

Bu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 2,1, tüketim malları üretimi yüzde 2,1 artış gösterdi. Sanayi dışında enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 1,4, inşaatta yüzde 3,3 artış kaydedildi.

YIL SONUNA KADAR BELİRGİN TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içi siparişler son dönemde önemli ölçüde artarken sanayi sektöründeki dış talebin zayıf seyrini sürdürdüğü belirtilerek, kamunun savunma sözleşmelerinin sermaye mallarına talebin güçlü büyümesini desteklediği, bunun genellikle üretim istatistiklerine ancak bir süre sonra yansıdığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Ayrıca, imalat sektöründeki gelişmeler, özellikle otomotiv endüstrisi, yurt dışından ara malların teminindeki zorluklar nedeniyle yavaşlayacaktır. Eylül ve ekim aylarında üretim rakamlarının genel olumlu olmasına rağmen yıl sonuna kadar sanayi faaliyetlerinde belirgin bir toparlanma beklenmemektedir.” ifadelerine yer verildi.

"ÜRETİMDEKİ GÜÇLÜ ARTIŞ İYİ HABER"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, “Üretimdeki güçlü artış, iyi bir haber ancak mevcut duyarlılık ve sipariş durumu, bu eğilimin devam etme olasılığının düşük olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Üretim seviyelerinin hala çok düşük olduğunu belirten Krüger, ayrıca şirketlerin çip gibi malzeme kıtlığı konusunda artan şikayetlerinin de görünümü gölgelediğini kaydetti.

"YAPISAL ZORLUKLARI ÇÖZMEK KOLAY OLMAYACAK"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, iki ay art arda görülen artışın sanayi üretiminde dip noktasına ulaşıldığını gösterdiğini belirtti.

ABD gümrük vergilerinin ve güçlü avro kuru gibi döngüsel rüzgarların, yüksek enerji fiyatlarının, jeopolitik değişimlerin ve Çin'in küresel ekonomideki değişen rolü gibi yapısal zorluklarla birleşerek Alman sanayisi için "mükemmel bir fırtına" oluşturduğunu vurgulayan Brzeski, “Yapısal zorlukları çözmek kolay olmayacak, kesinlikle hızlı bir şekilde çözülemeyecek, ancak en azından dip noktasının geçildiğine dair geçici işaretler var. Endüstriyel siparişler iki aydır artıyor, stoklar bir miktar azaldı ve kapasite kullanımı dönüşmeye başladı. Kuşkusuz, tüm bu işaretler hala çok geçici ve zayıf.” görüşünü paylaştı.

SANAYİCİLER 2025'TE ÜRETİMİN YÜZDE 2 GERİLEMESİNİ BEKLİYOR

Almanya'da sanayiciler, ekonominin son 76 yılın en derin krizini yaşadığını belirterek, sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2 daralacağını öngörüyor.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Peter Leibinger, Federasyonun son raporunda Alman iş dünyasının bakışı açısından serbest düşüşte olduğunu, sanayinin bu yıl sonunda dramatik düşüşle karşı karşıya bulunduğunu ifade etmişti.

Peter Leibinger, "Bu, döngüsel bir gerileme değil yapısal bir düşüş. Sanayi üretimi, art arda dokuzuncu çeyrekte daraldı ve 2018 zirvesinden çok uzakta. Alman sanayisi, sürekli olarak geriliyor.” ifadelerini kullanmıştı.