Almanya'da sanayi üretimi bu yıl ilk kez düştü

Almanya'da sanayi üretimi, art arda iki aylık artışın ardından martta yüzde 0,4 azaldı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşerek ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı.



Alman şirketleri, sipariş yetersizliğinden şikayetçi olurken, ülkede sanayi üretiminin martta bu yıl ilk kez düşüş göstermesi de dikkati çekti. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti martta yüzde 0,7 düşüş yönündeydi.



Geçici verilerde aylık yüzde 2,1 artış olarak açıklanan şubat ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,7 olarak revize edildi. Ülkede sanayi üretimi ocakta yüzde 1,3 artmıştı.



Veriler, martta bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,4 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,1 artarken, ara malı üretimi yüzde 0,6 düştü.



Martta tüketim malları üretimi yüzde 1,4 geriledi. İnşaatta yüzde 1 artış olurken, enerji üretimi seviyesinde yüzde 4,2 düşüş kaydedildi.



Mart 2023'e göre sanayi üretimi yüzde 3,3 düştü.



Analistler, Alman imalat sektörünün şu andaki ana sorununun sipariş eksikliği olduğunu belirterek, sanayide şimdilik güçlü bir yükselişin ufukta görünmediğini bildirdi.