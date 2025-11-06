Almanya'da sanayi üretimi eylülde beklentilerin altında arttı

Almanya'da sanayi üretimi, eylülde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin eylül ayı geçici verilerini duyurdu.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı.

Beklenti, sanayi üretiminin yüzde 3 artacağı yönündeydi. Söz konusu ayda sanayi üretimi, Eylül 2024'e göre ise yüzde 1 düşüş kaydetti. Ağustos 2025’te yüzde 4,3 olarak açıklanan sanayi üretimindeki düşüş de yüzde 3,7 olarak revize edildi.

Veriler, eylülde bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,9 arttığını ortaya koydu. Söz konusu ayda sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,8, ara malı üretimi yüzde 0,2 arttı.

Eylülde önceki aya kıyasla üretim, tüketim mallarında yüzde 0,2 ve enerjide yüzde 1,3 artış kaydetti. İnşaat üretimi ise yüzde 0,9 geriledi.

Destatis açıklamasında, Eylül 2025'te sanayi üretiminde görülen artışın, temel olarak otomotiv sektöründe görülen yüzde 12,3’lük artıştan kaynaklandığı belirtilerek, elektronik sektöründeki üretim artışının da genel sonuç üzerinde olumlu etki oluşturduğu, makine imalatındaki düşüşün ise genel sonucu olumsuz etkilediği kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle kimya gibi enerji yoğun sektörler nedeniyle Alman sanayisinin zayıf kalmaya devam ettiği aktarılarak, “Bu nedenle eylül ayında üretimde toparlanma sanayi üretiminde temel bir dönüşün işareti olarak yorumlanamaz.” denildi.

"TOPARLANMA, HATHANİ BİR DÖNÜŞÜ İŞARET EDECEK KADAR GÜÇLÜ DEĞİL"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eylülde Alman sanayi üretiminde beklenen toparlanmanın gerçekleştiğini belirterek, “Ancak bu toparlanma, herhangi bir dönüşü işaret edecek kadar güçlü değil. Aksine, bazı döngüsel toparlanma belirtileri olsa da yapısal zayıflıklar bir süre Alman sanayi üretimini sınırlayacak.” ifadelerini kullandı.

Brzeski, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünlerde Almanya'dan gelen olumlu makroekonomik haberleri ne kadar alkışlasak da konjonktürel bir toparlanmayı yapısal bir iyileşmeyle karıştırmamak gerekir. Alman sanayisi, iyi bir durumda olmaktan çok uzak. Örneğin, yıllık bazda sanayi üretiminin hala yüzde 1 düşüşte olması ve enerji yoğun sektörlerdeki üretimin de bir yıl öncesine kıyasla hala hafif negatif olması bunu göstermektedir.”

Eylülde sanayi üretimindeki artışın, yaz tatili ve otomotiv endüstrisindeki üretim tesislerindeki değişiklikler gibi tek seferlik faktörlerin de etkisiyle ağustosta yaşanan “yıkıcı düşüşün” ardından beklenen bir toparlanma olduğunu ifade eden Brzeski, Alman sanayisinin bazı döngüsel rahatlamalar ile devam eden yapısal zayıflıklar arasında gidip geleceğini savundu.

Brzeski, “Daha olumlu bir not olarak, üretim beklentileri yeniden artmaya başladı, sanayi siparişleri eylül ayında toparlandı, stoklar bir miktar azaldı ve savunma ve altyapı alanındaki kamu siparişleri üretimi desteklemelidir. Ancak aynı zamanda, ABD gümrük vergileri, Çin rekabeti, yatırım yapma isteksizliği ve finansal kriz sırasında görülen düşük seviyelerdeki kapasite kullanımı, erken bir iyimserliğe karşı argümanlar oluşturmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN EKONOMİSİ

Bu arada, Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Alman ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde durgunluk yaşayarak resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Çin’in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü üretmesi ve otomotiv endüstrisinde üretimdeki durmalara yol açan "çip kıtlığı" da ekonomiyi baskılayan nedenler arasında bulunuyor.

Öte yandan, Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun sürmesi öngörülüyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim’de revize ederek yüzde 0,2’ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.