Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya'nın sanayi üretimi, Mayıs ayında revize edilen yüzde 0,1'lik düşüşün ardından ve yüzde 0,5'lik düşüş beklentilerini aşarak Haziran 2025'te ay bazında yüzde 1,9 düştü. Bu, Temmuz 2024'ten bu yana sanayi faaliyetindeki en keskin daralmayı işaret etti ve esas olarak makine ve ekipman imalatındaki (yüzde -5,3), ilaç (yüzde -11,0) ve gıda endüstrisindeki (yüzde -6,3) önemli düşüşlerden kaynaklandı.



Büyük sanayi grupları arasında tüketim malları üretimi yüzde 5,6, sermaye malları üretimi yüzde 3,2 ve ara malları üretimi yüzde 0,6 düştü. Buna karşılık, enerji üretimi yüzde 3,1 arttı. Ancak enerji yoğun endüstrilerdeki üretim yüzde 2,2 azaldı. Üç aylık bazda, sanayi üretimi 2. çeyrekte 2025'in birinci çeyreğine kıyasla yüzde 2,3 daha düşüktü. Yıllık bazda, sanayi faaliyeti Haziran ayında yüzde 3,6 düştü ve Mayıs ayındaki yüzde 0,2'lik düşüşün hızlanmasıyla düşüş hızlandı.