Almanya'da sanayi üretimi şubatta beklentilerin üzerinde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarak ekonomistlerin tahminlerini aştı. Beklenti, sanayi üretiminin yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Sanayi üretimi, Şubat 2022'ye göre de yüzde 2'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 0,6 artış kaydetti.



Yüzde 3,5 olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretim artışı da yüzde 3,7 olarak revize edildi. Sanayi üretimi, Aralık 2022'de yüzde 2,4 düşmüştü.



Veriler, şubatta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,4 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,4 ve ara malı üretimi yüzde 1,8 arttı.



Şubatta önceki aya kıyasla tüketim malları üretiminde yüzde 1,4 ve inşaatta yüzde 1,5 artış kaydedildi. Enerji üretimi ise yüzde 1,1 geriledi.



OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 7,6 ARTTI

Destatis açıklamasında, şubatta otomotiv sektöründeki önemli artışın genel sanayi üretimine özellikle büyük katkı yaptığı belirtilerek, "Almanya'daki en büyük sanayi sektörü (otomotiv), üretimini Ocak 2023'e kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 7,6 artırdı." denildi.



Öte yandan, Almanya'da fabrika siparişleri, gemi, raylı ve askeri araçlarda büyük siparişlerin etkisiyle şubatta yüzde 4,8 yükselişle art arda artışını üçüncü aya taşımıştı.



Alman ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.



Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün azalması sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.



Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiğini belirtirken, GSYH'nin düşüşünü bu yılın ilk çeyreğinde sürdürmesi bekleniyor.



Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.



Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan itibaren ilk kez resesyona girmişti.



Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

