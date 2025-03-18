Almanya'da tarihi oylama: 500 milyar euro ne için harcanacak?

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da parlamentonun alt kanadı, ekonomiyi canlandırmak ve askeri harcamaları artırmak amacıyla dev bir borçlanma paketini ve anayasa değişikliğini bugün oylayacak.



Yeni kurulacak hükümetin başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, cuma günü Yeşiller partisiyle anlaşma sağladı ve Almanya'nın Anayasa Mahkemesi bu plana dair itirazları dün reddetti.



Bugün yapılacak oylamada borçlanma paketi ve anayasa değişikliği kabul edilirse, parlamentonun üst kanadının cuma günü onaylaması bekleniyor.



ALTYAPI FONU



Vadedilen 12 yıl boyunca harcanacak yaklaşık 500 milyar euro büyüklüğündeki altyapı fonunun 100 milyar euroluk kısmı, Yeşillerin talep ettiği üzere iklim ve ekonomik dönüşüme ayrılacak.



Fonun geri kalan kısmındaki 300 milyar euro federal hükümetin, 100 milyar euro ise eyalet hükümetlerinin altyapı yatırımlarına harcanacak.



EYALETLER İÇİN MALİ HAREKET ALANI



Altyapı fonundaki 100 milyar euro dışında Almanya'daki 16 federal eyaletin her birine federal hükümet gibi ekonomik hasılasının yüzde 0,35'i kadar yapısal açık vermelerine izin verilmesiyle 16 milyar euro ilave harcama imkanı sağlanacak. Mevcut kanunlara göre Almanya'da eyaletlerin borçlanmasına izin verilmiyor.



SAVUNMA HARCAMASI



Ülkenin anayasal olarak belirlenen ve kamu borçlanmasının gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 0,35'i geçmesini engelleyen "borç frenine" yapılan değişiklikle, savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 1'i geçmesi için muafiyet tanınacak.



Savunma harcamalarının tanımına sivil güvenlik, istihbarat ve gayrimeşru saldırılara maruz kalan ülkelere yardım da giriyor.



UKRAYNA'YA DESTEK



Almanya'nın Rus işgaline karşı Ukrayna'ya sağlayacağı 3 milyar euro büyüklüğündeki askeri yardımın gelecek hafta oylanması bekleniyor.