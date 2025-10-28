Almanya'da tüketici güveni düşüyor

Almanya'nın GfK Tüketici İklimi Göstergesi, Kasım 2025'e girerken, önceki dönemdeki hafif revize edilmiş -22,5'ten ve -22,0'lik piyasa beklentilerinin altında kalarak -24,1'e geriledi. Bu, Nisan ayından bu yana en düşük seviyeydi ve yenilenen enflasyon endişeleri, artan iş güvenliği endişeleri ve devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle gelir beklentilerindeki keskin düşüşün (Ekim ayındaki 15,1'e kıyasla sekiz ayın en düşük seviyesi olan 2,3) etkisiyle baskı altındaydı. Buna karşılık, ekonomik beklentiler dört ay içinde ilk kez yükseldi (0,8'e karşı -1,4), satın alma isteği ise hafifçe arttı (-9,3'e karşı -11,6). Bu arada, tasarruf isteği de hafif bir düşüş gösterdi (15,8'e karşı 16,1).