Almanya'da vergi tahsilatı azaldı

Almanya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Almanya federal ve eyalet vergi gelirleri Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 arttı. Bu artış oranı, bir önceki aya göre bir yavaşlamayı işaret ediyor ve kısmen katma değer vergisi gelirlerindeki düşüşten kaynaklanıyor.



Avrupa'nın en büyük ekonomisinde toplam vergi tahsilatı temmuz ayında 65,74 milyar euro olarak gerçekleşti. Bakanlığın aylık raporuna göre, bu dönemde gelir, ücret ve veraset vergilerinde artış görüldü. Haziran ayında vergi gelirleri yüzde 7'den fazla artmıştı.



Yılın ilk yedi ayında Almanya'nın toplam vergi tahsilatı yaklaşık 513,3 milyar euro oldu ve bu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4'lük bir artış anlamına geliyor.

