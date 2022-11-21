Almanya'da yüksek maliyetlerin yalnızca üçte biri müşterilere yansıtılıyor

İlişkili Haberler Almanya'da ÜFE iki yılın ardından ilk kez geriledi

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şirketlerin fiyat artışlarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Alman şirketleri son birkaç ayda artan üretim ve alım maliyetlerinin sadece yüzde 34'ünü müşterilerine yansıttı.



Zayıf talep, yüksek rekabet baskısı ve uzun vadeli sözleşme koşulları şirketlerin fiyatları yükseltmelerini engelledi.



6 bin 550 şirketin katıldığı ankete göre, Alman şirketler, Nisan 2023'e kadar artan maliyetlerin yüzde 50'sini müşterilerine aktarmayı planlıyor.

"DAHA FAZLA ENFLASYONİST BASKIYA YOL AÇACAK"



Ifo araştırmacısı Manuel Menkhoff, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu, muhtemelen gelecek aylarda tüketici fiyatları üzerinde daha fazla enflasyonist baskıya yol açacak" ifadesini kullandı.



Artan fiyatların müşterilere aktarılmasında sektörler arasında önemli ölçüde farklılık göstermesi dikkati çekti.



Sanayi şirketleri, yüzde 68 ile enerji ve hammadde için daha yüksek satın alma maliyetlerini müşterilerine yansıtmayı planlarken, bu oran inşaat sektöründe yüzde 66, perakendede yüzde 53 ve hizmet sektöründe ise sadece yüzde 36 oldu.