Almanya'dan olumsuz veriler geliyor

Almanya'nın sanayi üretimi ve ihracatı Nisan ayında gerileyerek, ABD'nin ticaret tarifelerine yönelik tehditleri arasında ülkenin kritik sektöründeki konjonktürel toparlanma umutlarını suya düşürdü.



İstatistik ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, üretimin bir önceki aya göre yüzde 1,4 düştüğünü ve yurtdışına mal sevkiyatının yüzde 1,7 azaldığını söyledi. Her iki gerileme de Bloomberg anketlerinde ekonomistler tarafından tahmin edilenden daha şiddetli oldu.



Perşembe günü açıklanan veriler, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlere yönelik talepteki önemli artış nedeniyle Alman fabrika siparişlerinin Nisan ayında önemli bir düşüş beklentilerine meydan okuyarak şaşırtıcı bir şekilde arttığını gösterdi.



Avrupa'nın en büyük ekonomisi ilk üç ayda beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydederek yıla iyi bir başlangıç yaptı, ancak bunun başlıca nedeni işletmelerin ve ihracatçıların beklenen ABD gümrük tarifelerinin önüne geçmeye çalışmasıydı.



Nisan ayındaki zayıflık, özellikle sanayi üretimi verilerinin geniş tabanlı düşüşler göstermesi nedeniyle ikinci çeyreğin kötü başladığına işaret ediyor. Bu durum, Mayıs ayı başında göreve gelen Şansölye Friedrich Merz'in karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.