Almanya'da ÜFE yıllık bazda yüzde 28 arttı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 gerilerken, yıllık bazda yüzde 28,2 arttı.



Üretici fiyatlarında Mayıs 2020'den itibaren ilk aylık düşüş Ekim 2022'de görülürken, aylık bazda azalış kasımda da devam etti.



ÜFE, yıllık bazda ağustos ve eylülde yüzde 45,8 artarak 1949 yılından itibaren en yüksek artışı kaydetmişti.



Kasım 2022'de enerji fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,8 arttı. Bir önceki aya göre enerji fiyatlarının, doğalgaz ve elektrik maliyetlerindeki düşüş nedeniyle yüzde 9,6 azalması dikkati çekti.



Doğalgaz dağıtım fiyatları kasımda yıllık bazda yüzde 92,6, elektrik fiyatları da yüzde 74,9 artış kaydetti.



Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 13,8, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 11,1 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,8 artış görüldü.



Gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 24,2 artış kaydetmesi dikkati çekerken, yağ fiyatları yüzde 37,1 ve şeker fiyatları yüzde 54,8 yükseldi.



ENERJİ FİYATLARI HARİÇ YÜZDE 12 ARTTI



ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda kasımda yıllık bazda yüzde 12,7 artış kaydetti.



Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.



Almanya'da bu yılın ekim ayında yüzde 10,4 olan yıllık enflasyon, başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki düşüşle kasımda yüzde 10'a geriledi.



Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede enflasyonun 2024'te yüzde 4,1'e gerilemeden önce 2023'te yüzde 7,2'de kalmasını bekliyor.