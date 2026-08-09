Almanya'nın Çin ile ticaret açığı büyüyor

Almanya Ticaret ve Yatırım (GTAI) devlet kuruluşu tarafından Pazar günü açıklanan ön verilere göre, Asya'nın güçlü ticaret merkezi Çin , Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam etse de, iki ülke arasındaki ticaret açığı 2026 yılının ilk yarısında genişledi.

Verilere göre, Çinli firmaların Avrupa ithalatına olan bağımlılığını azaltmasıyla birlikte, Almanya'nın Çin'e ihracatı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 12'den fazla düşerek 37 milyar euronun biraz altına geriledi ve Çin, Alman malları için dokuzuncu büyük pazar konumuna düştü.

2021 yılına kadar Çin, dünyanın en büyük ikinci ihracat pazarıydı. O yıl, pandeminin etkilerine rağmen Almanya, Çin'e toplam 104 milyar euro değerinde ticari mal satmıştı.

ALMANYA'NIN AZALAN İHRACATI

Şu anda Alman imalat sektörü hem ABD gümrük vergileri hem de Çin rekabetiyle mücadele ediyor ve bu durum, Volkswagen gibi sektörün önde gelen firmalarında büyük işten çıkarmalara yol açıyor.

Ancak Çin, Almanya'ya giderek daha fazla satış yapıyor.

Geçen yılın ilk yarısında Almanya, Çin ile 40 milyar euroluk bir ticaret açığı vermişti. Bu açık, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 55 milyar euroya yükseldi.

Almanya'nın Çin'den ithalatı bu dönemde yüzde 8,9 artarak 91,8 milyar euroya ulaştı. Toplam ticaret hacmi 128 milyar euroyu aşarak ABD ile olan ticaret hacminden 3 milyar euro daha fazla oldu.

GTAI Doğu Asya uzmanı Corinne Abele, "Çin'e ihracattaki düşüşün nedenleri, zayıf iç ekonomi ve Çin'in iç değer zincirlerine giderek daha fazla odaklanmasıdır" dedi.

Abele, Alman firmalarının artık Çin'in kendi içinde daha fazla üretim yaptığını, buna karşılık Çin'deki emlak krizi ve nakit sıkıntısı çeken bölgesel hükümetlerin yatırımları kısıtladığını da sözlerine ekledi. Verilere göre, Avusturya ve İsviçre gibi çok daha küçük ekonomiler 2026 yılında Çin'den daha fazla Alman malı satın aldı.

ÇİN'İN ARTAN BAĞIMSIZLIĞI

Commerzbank'ta ekonomistlik yapan Vincent Stamer, Çin'in Almanya'ya olan bağımlılığının azalmasının, Batı güçlerinden daha bağımsız hale geldiğini ve teknolojik olarak arayı kapattığını gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi ve Almanya'nın ABD'ye ihracatını aşındıran korumacı gümrük vergisi politikalarını uygulamaya koymasının ardından, Çin 2025 yılında Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak ABD'yi geride bıraktı.

Abele'nin belirttiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'nın en büyük dış pazarı olmaya devam ediyor, ancak Haziran ayına kadar ABD'ye yapılan ihracat yaklaşık yüzde 6 azalarak 74 milyar euronun biraz üzerine düştü. Buna karşılık, Almanya'nın ABD'den ithalatı yüzde 7,1 artarak yaklaşık 51 milyar euroya ulaştı.

Fransa ve Hollanda, Almanya'nın en büyük ikinci ihracat pazarlarıydı. Genel olarak, küresel büyümenin sipariş akışını sürdürmesiyle Almanya'nın ihracatı Haziran ayına kadar yüzde 3,7 artarak 817 milyar euroya ulaştı.

Commerzbank'tan Stamer, "Ancak 'Almanya'da Üretilmiştir' markasının kendini yeniden keşfetmesi gerekiyor" diye belirtti.