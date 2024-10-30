Almanya'nın enflasyonu ekimde hızlandı

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yeniden yüzde 2’ye ulaştı. Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,7’den 2,9’a yükseldi.

Almanya'nın enflasyonu ekimde hızlandı
Euro Bölgesi ekonomisi büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi büyüdü

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Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da eylülde yüzde 1,6 olan yıllık , ekimde yüzde 2’ye yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı yeniden arttı. Piyasalardaki beklenti, enflasyonun ekimde yüzde 1,8’e ulaşması yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda 0,4 artış gösterdi.

AB uyumlu TÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi. AB uyumlu TÜFE eylülde yıllık yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,7’den 2,9’a yükseldi.

Ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar ekimde bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 artarken, enerji ürünleri yüzde 5,5 düşüş gösterdi.

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