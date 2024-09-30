Almanya'nın enflasyonu hedefin çok altına indi

Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya indi. Böylece ülkede enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok altına geriledi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.



Buna göre, Almanya'da ağustosta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,6’ya geriledi.



Böylece, ülkede yıllık enflasyon Ocak 2021'den beri en düşük seviyeye indi.



Piyasalardaki beklenti, enflasyonun eylülde yüzde 1,7'ye inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise değişiklik göstermedi.



FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL



Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan gelen veriler, Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki toplantıya dair faiz indirimi beklentileri güçlendirdi.



ECB, 12 Eylül'de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.



ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefliyor.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yarın eylül ayına ilişkin Euro Bölgesi enflasyon oranını açıklayacak.