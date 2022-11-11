Almanya'nın gaz depoları tam dolu

Almanya'daki doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı, havanın ılık seyretmesinin etkisiyle yüzde 99'un üzerine çıktı.



Gas Infrastructure Europe verilerine göre, bugün itibarıyla ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 99,57'ye ulaştı.



Almanya'da 9 Kasım'da ortalama sıcaklık 11,3 derece olarak kayıtlara geçerken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sayesinde doğalgaza talep azaldı.



Almanya Gaz Depolama Girişimi verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 23 milyar metreküp.

Almanya'nın yıllık ortalama doğalgaz tüketimi 90 milyar metreküp civarında





AVRUPA'DAKİ DEPOLAR YÜZDE 92 DOLU



Rusya'nın Kuzey Akım gazını kısması Avrupa'da paniğe neden oldu. Avrupa ülkeleri ardı ardına enerji için aldıkları önlemleri açıkladı. Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı ise ekim itibarıyla yüzde 92 olarak açıklanmıştı.