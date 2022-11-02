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Almanya'nın ihracatı AB ve Çin'den gelen zayıf taleplerle düşüş yaşıyor

Almanya'nın ihracatı, eylülde AB ve Çin’den gelen zayıf taleple yüzde 0,5’lik düşüş kaydederek yaklaşık 134,5 milyar euroya geriledi.

Almanya'nın ihracatı AB ve Çin'den gelen zayıf taleplerle düşüş yaşıyor

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış beklentisine karşın yüzde 0,5 azalarak 134,5 milyar euro oldu.

Eylülde ithalat ise yüzde 2,3 gerileyerek 130,8 milyar euroya düştü. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış fazlası 3,7 milyar euro oldu. Eylül 2021’de söz konusu fazla 11,7 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

Eylül 2021'e göre ihracat yüzde 20,3, ithalat da yüzde 30,7 arttı. Almanya'da eylül ayı ihracatının 73,4 milyar eurosu (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 64,3 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Ağustos 2022’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 1,7 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 1,2 azaldı.

ÇİN'E İHRACAT YÜZDE 2 AZALDI

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı 'e ihracatı ağustos ayına kıyasla yüzde 2 azalarak 8,9 milyar euroya geriledi.

Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı yüzde 5,6 artarak 14,5 milyar euroya ulaştı.

Almanya’nın Rusya’ya ihracatı eylülde yüzde 5,4 düşerek 1 milyar euroya indi. Rusya’dan ithalat ise yüzde 33,1 gerileyerek 1,8 milyar euroya  düştü.

"BELİRSİZLİKLER, YENİ SİPARİŞLER İÇİN İSTEKSİZLİĞİ TETİKLİYOR"

Bu arada, Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nun (Ifo) Beklenti Endeksi, yüksek düzeyde belirsizliklere rağmen ekimde eksi 6 puandan eksi 5,3 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Kimyasallar, cam eşya ve metal üretimi gibi enerji yoğun sektörler için durum hala zor… Yüksek düzeydeki belirsizlik, yurt dışından yeni sipariş alma konusundaki isteksizliği tetikliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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