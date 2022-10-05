Almanya'nın ihracatı ağustosta yüzde 1,6 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağustosta yüzde 1,6 artışla 133,1 milyar euroya çıktı.



Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Ağustos ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artış olacağı yönündeydi.



Çin, İngiltere ve ABD gibi önemli ticaret ortaklarına artan ihracatın etkisiyle, üretim için malzeme kıtlığı ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlamasına rağmen toplam ihracatın tekrar yükselişe geçmesi dikkati çekti. Ülkenin ihracatı temmuzda yüzde 1,6 düşüş göstermişti.



TİCARET FAZLASI AZALIYOR



Ağustosta ithalat ise yüzde 3,4 artarak 131,9 milyar euroya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 1,2 milyar euro oldu. Dış ticaret fazlasına yönelik beklenti 4 milyar euro olması yönündeydi.



Dış ticaret fazlası Ağustos 2021’de 13,7 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.



Ağustos 2021’e göre ihracat yüzde 18,1 ve ithalat yüzde 33,3 arttı.



Almanya'da ağustos ayı ihracatının 72,8 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 63,7 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.



Ağustos 2021’e göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,8 azalırken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,5 arttı.



Öte yandan, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı Ağustos 2021'nin aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 9,2 milyar euroya yükseldi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 15,4 milyar euroya çıktı.



Söz konusu dönemde ABD’ye ihracat yüzde 12 yükselerek 13,8 milyar euroya ve ithalat da yüzde 5,3 artarak 8,3 milyar euro yükseldi.



Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere’ye ihracatının ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 7,4 artarak 6,2 milyar euroya ulaşması dikkati çekti.



"SAVAŞ, ALMANYA'NIN TİCARET FAZLASINI DÜŞÜRÜYOR"



ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın ihracatının ağustosta bir miktar toparlandığını belirterek, yüksek enerji fiyatlarının ihracatı olumsuz etkileyerek ülkenin ticaret fazlasını baskıladığını vurguladı.



Brzeski, “Ukrayna'daki savaş, daha önce hiçbir şeyin başaramadığı şeyi başardı. Almanya'nın ticaret fazlasının kaybolmasına neden oluyor.” ifadesini kullanarak, bunun yüksek enerji fiyatları ve yapısal olarak daha zayıf ihracat tarafından yönlendirilen bir kaybolma olduğunu vurguladı.



Ticaretin artık Alman ekonomisinin büyümesinin itici gücü olmadığını belirten Brzeski “Ticaret Almanya'nın büyümesi için bir engel haline geldi. 2021 yılının ikinci çeyreğinden bu yana net ihracatın büyümeye katkısı aslında negatif oldu” dedi.



Brzeski, küresel ekonomik yavaşlama, yüksek enflasyon ve yüksek belirsizliklerin sadece Alman ihracatında izler bırakmadığını vurgulayarak, “İhracat sipariş defterleri son aylarda önemli ölçüde zayıfladı. Nakliye maliyetleri düşmeye başlamış ve küresel tedarik zincirleri biraz iyileşmiş olsa bile, Alman ihracat sektörünün görünümü en iyi ihtimalle karışık” değerlendirmesinde bulundu.