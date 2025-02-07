Almanya'nın ihracatı geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2024 ve aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 artarak 131,7 milyar euro oldu. Piyasa beklentisi ihracatın aralıkta aylık yüzde 0,6 gerileyeceği yönündeydi.



Aralıkta ithalat ise yüzde 2,1 artarak 111,1 milyar euroya çıktı.



Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 20,7 milyar euro olarak gerçekleşti. Aralık 2023'te söz konusu fazla 21,1 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.



Aralık ayı ihracatının 72,4 milyar euroluk kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57 milyar euroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.



Kasım ayına kıyasla AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,9, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 3,6 arttı.



Destatis verilerine göre, Kasım 2024’e kıyasla yüzde 3,5 düşüşle 13,5 milyar euroya gerilemesine rağmen en çok ihracat yine ABD'ye yapıldı.



Çin'e ihracat yüzde 1,4 artarak 6,7 milyar euroya ulaşırken, Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 6,6 azalarak 6,7 milyar euroya geriledi.



TÜRKİYE'DEN İTHALAT ARTTI



Almanya'nın Türkiye’ye ihracatı aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 2 milyar 68 milyon euroya düşerken Türkiye’den ithalat yüzde 4,2 artışla 1 milyar 798 milyon euroya ulaştı.