Almanya’nın kasası vergilerle doluyor

Bakanlık, önemli artışın esas olarak, gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 190'dan fazla arttığı eyalet vergilerindeki tek seferlik etkiden kaynaklandığını söyledi.



Yayınlanan aylık rapora göre Nisan ayında toplam vergi gelirleri 64,08 milyar euroya ulaştı.

Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 artarak 286,34 milyar euro oldu.



Raporda, hem sanayi üretiminin hem de ihracatın son dönemde artış kaydetmesine rağmen vergi gelirlerini artıracak önemli itici güçlerin şimdilik beklenmediği belirtildi.



Bakanlık, "Özellikle uluslararası ticaret çatışmalarıyla ilgili belirsizliğin ekonomiye yük getirmesi muhtemeldir" dedi.



Rapora göre, vergi uzmanları 2025 yılında gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 893,3 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor.