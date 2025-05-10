Almanya’nın notuna teyit

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı notlarını ve yerel para cinsinden kıdemli teminatsız kredi notları "Aaa" olarak teyit edildi.



Açıklamada kredi notunun teyit edilmesi ve istikrarlı görünümün sürdürülmesinin, Almanya ekonomisinin yakın zamanda duyurulan ve kamu altyapı yatırımlarını hedefleyen büyük mali paketle güçlendirileceğine dair görüşü yansıttığı belirtildi.



Moody's, "Bu politika kararı, daha yüksek savunma harcamalarına izin verecek mali kural değişikliğiyle birlikte, Almanya kurumlarının ekonomik zorluklar ve artan jeopolitik riskler ışığında kararlı bir şekilde hareket etme becerisine işaret ediyor." denildi.



Almanya parlamentosunun bu yıl 18 ve 21 Mart'ta büyük bir altyapı ve savunma harcamaları paketi geçirdiği hatırlatılan açıklamada, "Yeni hükümet tarafından uygulanmasını beklediğimiz bu paketin ülkenin orta vadeli büyüme beklentileri üzerinde önemli bir olumlu etkisi olacak." görüşüne yer verildi.



Moody's, Almanya'nın GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te iki yıllık ekonomik daralmanın ve bu yılki durgunluğun ardından 2026'da %1,4 ve 2026-30'da ortalama %1,3 olmasını bekliyor.



Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.