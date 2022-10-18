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Almanya'nın ZEW endeksi ekimde beklentinin üzerinde

Almanya'nın ZEW endeksi, ekim ayında -59,2 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.

Almanya'nın ZEW endeksi ekimde beklentinin üzerinde

Alman yatırımcıların 'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi, ekim ayında -59,2 olarak açıklandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin -65,7 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

Enstitüden yapılan açıklamada mevcut ekonomik durumun geçtiğimiz aydan daha kötü olduğunun gözlemlendiği ifade edilirken reel gayri safi yurtiçi hasıla'nın (GSYH) önümüzdeki 6 ay içerisinde daralması ihtimalinin de ciddi şekilde arttığı belirtildi.

ZEW eğilim endeksi Eylül'de -61,9​ seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​​​​​​​

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de ​​​​-60,5 seviyesinden -72,2​ seviyesine geriledi.​​​

Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -68,0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

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