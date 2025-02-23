Almanya'ya ihracat 24 sektörün dış satımını solladı

Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşın Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumunda bulunan Almanya'ya dış satımda yıla yükselişle başlandı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya geçen ay 1,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.



Almanya'ya yapılan dış satım ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.



Ocakta otomotiv endüstrisinde 3 milyar dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 2,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.



Söz konusu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyonda 1,4 milyar dolarlık, çelikte 1,3 milyar dolarlık, elektrik ve elektronik sektöründe 1 milyar 224 milyon dolarlık, mücevher sektörlerinde 1 milyar 163 milyon dolarlık, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde 1 milyar 30 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metallerde 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.



Tekstil ve ham maddelerinde 827,1 milyon dolarlık, makine ve aksamlarında 791,9 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 609,8 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisinde 590,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.



Madencilik ürünleri, savunma ve havacılık sanayisi, yaş meyve ve sebze, çimento cam seramik ve toprak ile su ürünleri, hayvansal mamuller, halı, meyve sebze mamulleri, fındık ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, deri ve deri mamulleri, tütün gemi yat ve hizmetleri, zeytin ve zeytin yağı ile süs bitkileri ve mamulleri sektörlerinde dış satım 500 milyon doların altında gerçekleşti.



ALMANYA 7 KALEMDE İHRACAT LİDERİ



Almanya, ocak ayında demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, iklimlendirme sanayisi, kuru meyve ve mamulleri, makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon ile otomotiv endüstrisi olmak üzere 7 kalemde ihracatın en fazla yapıldığı ülke oldu.



Türk otomotiv endüstrisinin 462,2 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiği Almanya, hazır giyim ve konfeksiyonda da 260,5 milyon dolarla dış satımla zirveye yerleşti.



Almanya, demir ve demir dışı metaller ihracatında da 119 milyon dolarla birinci oldu.



Makine ve aksamları ihracatında da 84,2 milyon dolarla ilk sırada yer alan Almanya, iklimlendirme sanayisinde 63,8 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamullerinde 21,6 milyon dolarlık, deri ve deri mamullerinde de 12,9 milyon dolarlık dış satımla ipi göğüsledi.



ABD 5 KALEMDE ÖNDE



ABD, halı sektöründe 69,8 milyon dolarlık, çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 52,6 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde 36,8 milyon dolarlık, tütün sektöründe 23 milyon dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektöründe 7,3 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.



Irak ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında 179 milyon dolarla birinci olurken, 91 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatıyla da öne çıktı.



Rusya da yaş meyve ve sebzede 64,4 milyon dolarlık, 28,9 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında zirveye oturdu.



İtalya, 70,6 milyon dolarlık tekstil ve ham maddeleri, 58,1 milyon dolarlık fındık ve mamulleri ihracatıyla ipi göğüslerken, Romanya 106,6 milyon dolarlık çelik ihracatıyla, Birleşik Krallık 122,1 milyon dolarlık elektrik ve elektronik, Norveç 47,5 milyon dolarlık gemi, yat ve hizmetleri, Slovenya 170,3 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, Çin 114,8 milyon dolarlık madencilik ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri 607,8 milyon dolarlık mücevher, Azerbaycan 4 milyon dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatıyla başı çekti.