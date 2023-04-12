Almanya'ya ilk çeyrekte rekor ihracat

Resesyon endişelerine karşın Türk ürünlerine talep gücünü korumaya devam ediyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 4 milyar 876 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatına imza attı. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 1. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarken, Almanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 7,9 oldu.



Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunmaya devam etti. Almanya'yı, 2 milyar 965 milyon dolarla ABD, 2 milyar 903 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 760 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 483 milyon dolarla Fransa izledi.



EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI RUSYA'YA



Türkiye, 1. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya Federasyonu'na yapılan dış satımda kaydetti. Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na ihracatı, 1 milyar 415 milyon dolar arttı.



İhracat artışında Rusya Federasyonu'nu, 541 milyon 906 bin dolarla Suudi Arabistan, 430 milyon 848 bin dolarla Fransa, 262 milyon 722 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 257 milyon 513 bin dolarla İsviçre izledi.



Türkiye, ocak-mart döneminde Rusya Federasyonuna 2 milyar 475 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 611 milyon 816 bin dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 1 milyar 23 milyon dolar, İsviçre'ye 529 milyon 519 bin dolar tutarında dış satım yaptı.



ALMANYA'DAN EN FAZLA TALEP SANAYİ ÜRÜNLERİNE



Sektörel olarak bakıldığında Almanya'ya ihracatta sanayi sektörü ön plana çıktı. Ülkeye en fazla dış satım yapan ilk 9 sektör sanayi grubu bünyesinde yer aldı.



Buna göre, Almanya'ya en fazla ihracatı 1 milyar 273 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 861 milyon 569 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 444 milyon 294 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 362 milyon 667 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 345 milyon 10 bin dolarla elektrik ve elektronik, 267 milyon 803 bin dolarla makine ve aksamları, 235 milyon 188 bin dolarla çelik, 190 milyon 840 bin dolarla iklimlendirme sanayii, 104 milyon 14 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri sektörleri yaptı.



OTOMOTİV İHRACAT ARTIŞINDA İLK SIRADA



Sektörlerin Almanya'ya ihracat artışında da otomotiv endüstrisi geçen yılın aynı dönemine göre 174 milyon 324 bin dolarla ilk sırada yer aldı.



Söz konusu ülkeye ihracat artışında otomotiv endüstrisini, 30 milyon 711 bin dolarla çelik, 27 milyon 536 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 26 milyon 489 bin dolarla elektrik ve elektronik, 17 milyon 838 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri takip etti.



Bu arada, Almanya'ya yılın 1. çeyreğinde hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 92 milyon 263 bin dolar, yaş meyve ve sebze 68 milyon 722 bin dolar tutarında dış satım yaptı.



Ülkeye, İstanbul'dan 2 milyar 66 milyon dolar, Bursa'dan 642 milyon 201 bin dolar, İzmir'den 442 milyon 351 bin dolar, Kocaeli'den 306 milyon 549 bin dolar, Ankara'dan 221 milyon 657 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.