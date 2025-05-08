Alphabet hisselerini düşüren Safari gelişmesi

Google'ın sahibi Alphabet'in hisseleri Çarşamba günü yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek piyasa değerinden yaklaşık 150 milyar dolar sildi.



Bunun sorumlusu da Apple olarak öne çıktı.



Reuters'ın öne sürdüğü habere göre hissedeki düşüşün nedeni olarak iPhone üreticisinin Safari internet tarayıcısına yapay zeka araması eklemeyi planladığını söylemesinin ardından geldi.



Reuters'ın kaynağı, Apple yöneticisi Eddy Cue'ya atıfta bulundu.

GOOGLE İÇİN TEHDİT OLABİLİR



Eğer iddialar doğrulanırsa, bu hamle şu anda Safari'de varsayılan arama motoru olan Google için büyük bir tehdit oluşturabilir.



Firma bu ayrıcalık için Apple'a yılda yaklaşık 20 milyar dolar ya da tarayıcı üzerinden elde ettiği arama reklamı gelirinin üçte birinden fazlasını ödüyor.



Bu konum aynı zamanda neredeyse tekel olduğu arama ile ilgili reklam pazarına hakim olmasına da yardımcı oluyor.



Şimdi Apple'ın kendi yapay zeka teklifinin pazar payının bir kısmını alması halinde bu durum tehdit altına girebilir.

GOOGLE'A BAŞKA ŞİRKETLER DE TEHDİT OLUŞTURUYOR



Google ayrıca ChatGPT'ye arama işlevleri ekleyen OpenAI gibi başka potansiyel rakiplerle de karşı karşıya.



Reuters kaynağı Cue'nin, kullanıcıların yapay zeka hizmetlerine geçmesiyle birlikte Safari'de yapılan aramaların geçen ay ilk kez düşüş gösterdiğini ve bir değişimin zaten yaşandığını söylediğini aktarıyor.



Ancak Google değişim karşısında savunmasız değil.



Geniş veri hazinesinden yararlanarak yapay zeka araştırmalarına milyarlarca dolar akıttı.



Firma ayrıca, artık geleneksel arama sonuçları listesinin üzerinde görünen özetler olan AI Overviews'ı da genişletti.



İcra Kurulu Başkanı Sundar Pichai geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Google'ın Gemini AI teknolojisini yeni telefonlarda kullanmak için Apple ile bir anlaşma yapmayı umduğunu söyledi.