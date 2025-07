Altay Tankı müjdesi... Çok yakında orduya katılacak

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, kara araçları savunma sanayisinde Türkiye'de ihracat şampiyonu olduklarını belirterek, IDEF 2025'te üç yeni araçlarını tanıttıklarını bildirdi.



Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.



Fuar kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tosyalı, IDEF 2025'in çok heyecanlı ve hareketli başladığını, fuara çok yüksek ilgi gösterildiğini ve son yıllardaki en büyük katılımın gerçekleştiğini söyledi.



Fuarın şu ana kadar da çok hareketli olduğunu ve bekledikleri sonuçları alacaklarını umduklarını ifade eden Tosyalı, "Kara araçlarında ülkemizde savunma sanayisinde ihracat şampiyonuyuz. Kara araçları savunma sanayisinde hemen hemen birçok ilki bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da BMC olarak ortaya koyuyoruz. Nitekim bu fuarda da 3 yeni aracımızın ilk defa örtülerini kaldırdık. Turan ve Zeybek ailesi dediğimiz çok güçlü çekicilerimiz var ve ilk defa sergilediğimiz ALTUĞ 105 mm silah topuna sahip aracımızın ilk defa örtülerini açtık. Çok ilgi görüyor bu araçlarımız." şeklinde konuştu.



BMC Power tarafından üretilen 2 yerli ve milli motoru da sergilediklerini anlatan Tosyalı, Deniz Kuvvetlerinin araçlarında ve Fırtına obüslerinde kullanılacak güç gruplarını ilk defa bugün tanıtmaya başladıklarını belirtti.



Tosyalı, savunma araçları tarafında BMC'nin geldiği noktayı sergilemek için bu fuarın büyük fırsat olduğuna dikkati çekerek, "Tabi şu an devam eden BMC'nin en önemli, en derin, Türkiye'mizin de yüzyılın projesi Altay Tankı projesi. Altay'da artık sona geldik. Çok yakın bir zamanda, artık aylar demiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın anons edeceği bir programla Altay Tankı'nı kendi fabrikasında ve yerinde ilk defa artık ordumuzla ve kuvvetlerimizle buluşturacağız." dedi.



BMC'nin Ankara'daki fabrika yatırımına da değinen Tosyalı, 7 gün 24 saat sürekli şekilde çalışmalara devam ettiklerini anlatarak, "Bu işin artık sonuna geldik. Küçük şeyler kaldı ama artık bundan sonraki anonsunu makamlarımız yapacaktır. Herkes müsterih olsun, ülkemizin 100 yıllık hayalinin artık ortaya çıktığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



YENİ ASKERİ ARAÇLAR



BMC IDEF 2025 kapsamında ⁠Zeybek Araç Ailesi (zırhlı tank taşıyıcı, kurtarıcı ve 5 ton taktik tekerlekli araç), TURAN (zırhlı yük ve personel taşıyıcı), ⁠ALTUĞ 8x8 105 mm kuleli aracı tanıttı.



BMC, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek saha ihtiyaçları ve değişen muharebe koşulları doğrultusunda geliştirdiği ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı ile lojistik destek konseptine yenilik getirdi. ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, modern muharebe ortamının ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere; hızlı müdahale, etkin kurtarma ve maksimum güvenlik anlayışıyla geliştirildi.



Sahada hasar gören veya hareketsiz kalan araçlara anında müdahale imkanı sunan ZEYBEK 8x8, gelişmiş çekme ve taşıma sistemleri sayesinde arızalı araçları çatışma bölgesinden süratle uzaklaştırıp tahliye edebiliyor. Böylece operasyonun kesintiye uğramasını önleyerek sahadaki birliklere önemli bir lojistik destek sağlıyor.



BMC tarafından geliştirilen ZEYBEK Zırhlı Tank Taşıyıcı Araç, başta ALTAY Ana Muharebe Tankı olmak üzere M60, LEOPARD, FIRTINA Obüsü, ZMA, ZPT ve benzeri her türlü askeri aracın güvenli ve etkin şekilde taşınması amacıyla tasarlandı. Zırhlı Tank Taşıyıcı Araç, yüksek taşıma kapasitesi, dayanıklı şasisi ve üstün sürüş kabiliyeti ile zorlu operasyon koşullarında orduların lojistik gücünü artırmak üzere geliştirildi.



ZEYBEK 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti, dayanıklılık ve görev esnekliği sunacak şekilde tasarlandı. Personel, malzeme ve askeri teçhizat taşımak amacıyla kullanılan, birliklerin hızlı, güvenli ve etkin şekilde intikalini sağlayan araç, görev esnasında taktik lojistik destek sağlamak üzere farklı operasyonel ihtiyaçlara uyum gösterebiliyor.



TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Aracı, yüksek hareket kabiliyeti, gelişmiş koruma seviyesi ve çok yönlü kullanım yapısı ile dikkat çekiyor, hem personel hem de lojistik yük taşımacılığı görevlerinde üstün performans sergiliyor. Asimetrik savaş koşulları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha tecrübeleri doğrultusunda geliştirilen araç, zorlu görevlerde güvenli, hızlı ve etkili çözüm sunmak üzere tasarlandı.



Farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilen TURAN 4x4, açık veya kapalı kasa versiyonları sayesinde çeşitli yük gruplarını taşıyabiliyor. Ayrıca, silah taşıyıcı, devriye aracı, komuta aracı ve personel taşıyıcı gibi farklı konfigürasyonlarla çok amaçlı kullanım imkanı sunuyor. 4 kişiden 9 kişiye kadar personel taşıyabilecek şekilde yapılandırılabilen araç, entegre edilebilen farklı silah sistemleriyle birlikte muharebe sahasında etkili bir güç çarpanı olarak görev yapıyor.



ALTUĞ 8x8, 35 mm ve 12,7 mm silah kuleli versiyonlarıyla sahada etkinliğini kanıtlarken, 105 mm silah kuleli "Tank Avcısı" versiyonu ilk kez sergilendi. ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80'lere varan yüksek yerlilik oranı hedefleniyor. Araçların tüm versiyonlarda bulunan yerli ve milli aks donanımlarına ilave olarak 12,7 milimetre silah kuleli 8x8 ve 6x6 versiyonlarında yerli motor da kullanılacak şekilde çalışmalar sürdürülüyor.



7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip ALTUĞ 8x8, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor. ALTUĞ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor.



Sökülebilir ve değiştirilebilir araç tavanı konseptiyle "tek platformda çoklu görev kabiliyeti" barındıran ALTUĞ, 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğiyle görev yapıyor.