Altı ayda 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre altın fiyatlarında görülen yükseliş fiziki altın talebine olumlu yansıdı.



Talebe yetişmek için fazla mesai yapan Darphane, ilk yarıda 11 milyon 413 bin 710 adet çeyrek altın üretti.



Darphane'nin çeyrek altın üretimi ocakta 1 milyon 826 bin 950, şubatta 2 milyon 260 bin 660, martta 2 milyon 460 bin 130, nisanda 3 milyon 53 bin 660, mayısta 1 milyon 443 bin 870, haziranda 368 bin 440 adet oldu. En yüksek üretim nisanda görülürken, geçen yılın ilk yarısına oranla toplam üretim artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.



Darphane'nin ürettiği diğer ziynet altın ürünlerine bakıldığında, 6 aylık süreçte 1 milyon 615 bin 585 adet yarım altın, 1 milyon 565 bin 802 adet tam altın, 135 bin 966 adet iki buçukluk ve 899 adet beşlik altın üretildi.



İlk yarıda üretilen toplam ziynet altın adedi 14 milyon 731 bin 962'ye ulaşırken, bu rakam 2023 sonunda 24 milyon 434 bin 311 olmuştu.